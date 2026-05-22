Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0338--Polizei schließt Kiosk und Restaurant nach Kontrollen--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Mitte-Östliche Vorstadt Zeit: 21.5.26, 14 bis 22 Uhr

Die Polizei Bremen führte am Donnerstag unter anderem gemeinsam mit dem Ordnungsamt, dem Zoll, dem Finanzamt und Mitarbeitern der Landeshauptkasse sowie der Lebensmittelüberwachung im Bahnhofsquartier und im Viertel Kontrollen durch. Dabei wurden von nachmittags bis in den späten Abend Kioske, Imbisse, Restaurants und Bars überprüft und zum Teil gravierende Mängel festgestellt. Die Polizei konnte zudem Erfolge bei der Bekämpfung gegen die Drogen- und Straßenkriminalität verzeichnen.

Im Fokus der Einsatzkräfte standen insgesamt 16 Lokalitäten rund um den Bahnhof und das Steintorviertel. Dabei wurden Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz, Hygienemängel und Baumängel, abgelaufene Lebensmittel, fehlende Ausschankgenehmigungen sowie fehlende Preisaushänge festgestellt und geahndet. Ein Kiosk und ein Gastrobetrieb mussten aufgrund von erheblichen Mängeln sofort von der Polizei geschlossen werden.

Gleichzeitig führten Polizisten, auch in zivil, Maßnahmen zur Bekämpfung der Drogenkriminalität im Bahnhofsquartier und Steintor durch. Bei den umfangreichen Kontrollen wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt, unter anderem Kokain sowie Cannabis und Bargeld beschlagnahmt sowie Straßenhändler gefasst. Zudem wurden mehrere Platzverweise erteilt.

Seit vielen Wochen und Monaten setzt sich die Polizei Bremen verstärkt für die Bekämpfung der Straßenkriminalität ein und wird diese Bemühungen gemeinsam mit anderen Sicherheitsbehörden fortsetzen.

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