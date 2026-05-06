PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: E-Scooter unter Betäubungsmittel- und Alkoholeinfluss geführt

Haßloch (ots)

Am 06.05.20256 um 00:05 wurde ein 46 Jahre alter Haßlocher in der Meckenheimer Straße in 67454 Haßloch mit seinem E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnte bei dem Fahrer deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,55 Promille. Des Weiteren wurden bei dem 46-Jährigen drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein Drogenvorest konnte nicht durchgeführt werden, da dies der 46-Jährige verweigerte. Dem Fahrzeugführer wurde im Anschluss eine Blutprobe in hiesiger Dienststelle entnommen. Der E-Scooter wurde präventiv sichergestellt. Da der 46-Jähriger wiederholt in gleicher Sache aufgefallen ist, muss sich dieser erneut in einem Straf-, sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch
Roth, POK

Telefon: 06324-9330
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 05.05.2026 – 11:39

    POL-PDNW: (Haßloch) "Dachhaie" unterwegs; Polizei rät zur Vorsicht

    Haßloch (ots) - Einen 86-jährigen Mann aus Haßloch haben sog. "Dachhaie" am Montagnachmittag (4. Mai; 25 Uhr) betrogen. Sie klingelten an der Haustür und boten dem Senior an die Dachrinne an seinem Haus zu erneuern. Dem stimmte er zu, die Arbeiten wurden ausgeführt. Weil er auch die Dachrinne an einem anderen Haus erneuert haben wollte, einigte man sich auf einen ...

    mehr
  • 05.05.2026 – 11:37

    POL-PDNW: (Meckenheim) Zeugin klärt Unfallflucht

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Wie ein Citroen Transporter am Montagvormittag (4. Mai, 11 Uhr) in der Hauptstraße einen geparkten BMW streifte und einfach weiterfuhr, beobachtete eine 22-jährige Zeugin und verständigte die Polizei. Der Schaden an dem BMW wurde auf 2000,- Euro geschätzt. Ein 36-jähriger Mann konnte als Fahrer des Transportes ermittelt werden. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens ...

    mehr
  • 05.05.2026 – 11:35

    POL-PDNW: (Haßloch) Diebe verursachen mehr als 7.000 Euro Schaden

    Haßloch (ots) - Am vergangenen Wochenende (2.-4. Mai) entwendeten Unbekannte von einem Feld nahe der Füllergasse 115 Beregnungsköpfe und zerstörten ein Aggregat. Bereits zwei Wochen (18.-19. April) zuvor sind dem Landwirt auf einem benachbarten Feld 110 Beregnungsköpfe entwendet worden. Der Gesamtschaden durch Diebstahl und Vandalismus summiert sich auf mehr als ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren