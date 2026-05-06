Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: E-Scooter unter Betäubungsmittel- und Alkoholeinfluss geführt

Haßloch (ots)

Am 06.05.20256 um 00:05 wurde ein 46 Jahre alter Haßlocher in der Meckenheimer Straße in 67454 Haßloch mit seinem E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnte bei dem Fahrer deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,55 Promille. Des Weiteren wurden bei dem 46-Jährigen drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein Drogenvorest konnte nicht durchgeführt werden, da dies der 46-Jährige verweigerte. Dem Fahrzeugführer wurde im Anschluss eine Blutprobe in hiesiger Dienststelle entnommen. Der E-Scooter wurde präventiv sichergestellt. Da der 46-Jähriger wiederholt in gleicher Sache aufgefallen ist, muss sich dieser erneut in einem Straf-, sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

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