Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0340 --Räuber überfällt Tankstelle in Walle--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Walle, OT Walle, Waller Heerstraße Zeit: 22.05.26, 21.35 Uhr

Ein maskierter Räuber überfiel am Freitagabend eine Tankstelle in der Waller Heerstraße. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Unbekannte betrat gegen 21.30 Uhr die Tankstelle im Bereich zwischen Alter Winterweg und Waller Straße und ging direkt zum Kassenbereich. Dort bedrohte er die 19 Jahre alte Mitarbeiterin mit einem Messer und forderte sie auf, die Kasse zu öffnen. Anschließend nahm der Täter Bargeld an sich und flüchtete unerkannt.

Der Räuber wurde als etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Er trug schwarze Jeans, schwarze Sneaker, eine schwarze Strickjacke, eine schwarze Cappy sowie ein schwarzes Halstuch, mit dem er sein Gesicht maskiert hatte.

Die Polizei Bremen ermittelt. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

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