Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Brennender Holzverschlag im Bereich des Philosophenwegs

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Paderborn (ots)

(sg) Am heutigen Montag, den 16.03.2026 wurde die Feuerwehr Paderborn um 17:15 Uhr zu einer unklaren Rauchentwicklung in die Luise-Hensel-Straße alarmiert. Aufgrund des gemeldeten Einsatzstichworts Feuer 2 rückten der ELW 1 der Wache Süd, das HLF 20 sowie die DLK 23 der Wache Nord und ein Rettungswagen zur Einsatzstelle aus.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte stellte sich heraus, dass in einem kleinen bewaldeten Bereich des Philosophenweges ein Holzverschlag in voller Ausdehnung brannte. Da zunächst unklar war, ob der Verschlag möglicherweise als Unterkunft von obdachlosen Personen genutzt wird, wurde neben der Brandbekämpfung umgehend eine Kontrolle auf mögliche Personen im Inneren durchgeführt.

Die Einsatzkräfte nahmen unverzüglich die Brandbekämpfung mit zwei C-Rohren auf und konnten das Feuer zügig unter Kontrolle bringen. Parallel dazu wurde der betroffene Bereich sorgfältig nach Personen abgesucht. Glücklicherweise wurden keine Personen im oder am Holzverschlag aufgefunden.

Nach Abschluss der Nachlöscharbeiten und einer abschließenden Kontrolle der Brandstelle konnte der Einsatz für die Feuerwehr nach etwa eineinhalb Stunden beendet werden. Zur Brandursache können derzeit keine Angaben gemacht werden.

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