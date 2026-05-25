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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0343 --Polizei Bremen nimmt Tankstellenräuber auf der Autobahn fest--

Bremen (ots)

Ort: 	Bremen-Burglesum, OT Burgdamm, Bremerhavener Heerstraße
Zeit: 	24.05.25, 20.30 Uhr

Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Burglesum nahm die Polizei Bremen am Sonntagabend zwei Täter auf der Autobahn 27 fest. Die Männer im Alter von 24 und 28 Jahren stehen nun im Fokus weiterer Ermittlungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren die beiden Männer gegen 20.30 Uhr mit einem Auto zu einer Tankstelle in der Bremerhavener Heerstraße. Einer der Täter verließ den Wagen, stürmte vermummt in den Verkaufsraum und bedrohte die 20 Jahre alte Mitarbeiterin mit einem Messer. Anschließend zwang er die Angestellte zur Öffnung der Kasse und entnahm Bargeld. Danach flüchtete der Räuber zurück zum Fahrzeug, mit dem beide Männer davonfuhren.

Mehrere Streifenwagen fahndeten sofort nach dem Fluchtwagen. Im Rahmen der Fahndung konnte das Fahrzeug kurze Zeit später auf der A27 gestoppt werden. Für die beiden russischen Tatverdächtigen klickten die Handschellen. Das mutmaßliche Diebesgut befand sich noch im Auto.

Die weiteren kriminalpolizeilichen Maßnahmen dauern aktuell an. Die Ermittler prüfen derzeit auch mögliche Zusammenhänge zu weiteren Raubtaten, darunter ein Überfall auf eine Tankstelle vom vergangenen Freitag, siehe hierzu auch die Pressemeldung 340.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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