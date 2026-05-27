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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0345 --Rechtsextreme Parolen und Hitlergruß in der Innenstadt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, OT Altstadt, Balgebrückstraße, Schlachte
Zeit: 	26.05.2026, 19 Uhr, 23.45 Uhr

Rechtsextremistische und ausländerfeindliche Äußerungen riefen am Dienstagabend die Polizei Bremen in der Altstadt auf den Plan. Die Polizei ermittelt wegen Volksverhetzung und Körperverletzung.

Gegen 19 Uhr beleidigte eine 25 Jahre alte Frau an der Haltestelle Domsheide mehrere Menschen mit Migrationshintergrund mit rassistischen Parolen. Unter anderem schrie sie "Alle Schwarzen sollen raus aus Deutschland" sowie weitere fremdenfeindliche Beleidigungen. Zudem schlug sie einen 17-Jährigen mit einem Hausschuh leicht gegen den Oberarm. Der Jugendliche blieb unverletzt. Auch im Beisein der Einsatzkräfte tätigte die Frau weitere entsprechende Äußerungen.

Kurz vor Mitternacht zeigte zudem ein 41 Jahre alter Mann auf der Terrasse einer Bar an der Schlachte mehrfach den Hitlergruß und rief lautstark "Ich bin der allmächtige Führer". Einsatzkräfte stellten den Mann kurze Zeit später im Bereich des Hauptbahnhofes.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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