PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Alkoholisiert verunfallt +++ E-Scooter entwendet +++

Hofheim (ots)

1)Alkoholisiert verunfallt,

65835 Liederbach am Taunus, Bundesstraße 8,

Freitag, 22.05.2026, 20:05 Uhr

(THi) Am Freitagabend kam es auf der Bundesstraße 8, kurz vor Liederbach, zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 47-jährige Frau aus Frankfurt befuhr mit ihrem Opel Crossland die B8 aus Richtung Kelkheim kommend in Fahrtrichtung Frankfurt. Unmittelbar vor der Ausfahrt Liederbach verlor die Frankfurterin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam im Baustellenbereich von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Schutzplanke und kippte auf die Fahrzeugseite. Hierbei verletzte sich die Unfallfahrerin leicht. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Anzeichen für vorausgegangenen Alkoholkonsum fest. Die 47-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

2)E-Scooter entwendet,

65795 Hattersheim am Main, Untertorstraße,

Freitag, 22.05.2026, zwischen 08:00 Uhr und 17:30 Uhr

(THi) Am Freitag wurde ein E-Scooter in Hattersheim am Main entwendet. Der E-Scooter wurde um 08:00 Uhr am Bahnhof in Hattersheim, mit einem Schloss gesichert, durch den Eigentümer abgestellt. Um 17:30 Uhr stellte dieser fest, dass der E-Scooter samt Kettenschloss entwendet wurde. Bei dem E-Scooter handelt es sich um ein schwarzes Xiaomi-Modell. Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192/2079-0 zu melden.

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