Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0347--Gewerbekontrollen im Bremer Osten - Shisha-Bar geschlossen--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Osterholz, OT Tenever Zeit: 26.5.26, 16 bis 21 Uhr

Polizei, Zoll, Glücksspielaufsicht und Ordnung- sowie Finanzamt führten am Dienstag behördenübergreifende Gewerbekontrollen im Bremer Osten durch. Dabei wurden Kioske, Imbisse sowie Bars überprüft und diverse Mängel festgestellt. Eine Shisha-Bar musste geschlossen werden.

In Tenever kontrollierten die Kräfte ab 16 Uhr bis in den späten Abend insgesamt sieben Gewerbeobjekte. Dabei wurden mehre Verstöße, wie gegen Lebensmittelvorschriften, erhebliche Hygienemängel -in einem Imbiss wurde Ungeziefer und Kot entdeckt- sowie massive Kassenverstöße festgestellt und geahndet. Dazu konnten Steuerschulden eingefordert und in diesem Zusammenhang auch ein Transporter gepfändet werden. In einer Shisha-Bar fanden und beschlagnahmten Einsatzkräfte Cannabis-Harz und über 100 Gramm Marihuana. Die Bar wurde geschlossen, die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Die Polizei Bremen ist stadtweit behördenübergreifend verstärkt im Einsatz und wird diese Maßnahmen auch weiterhin gezielt fortsetzen.

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