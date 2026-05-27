PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0347--Gewerbekontrollen im Bremer Osten - Shisha-Bar geschlossen--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Osterholz, OT Tenever
Zeit: 	26.5.26, 16 bis 21 Uhr

Polizei, Zoll, Glücksspielaufsicht und Ordnung- sowie Finanzamt führten am Dienstag behördenübergreifende Gewerbekontrollen im Bremer Osten durch. Dabei wurden Kioske, Imbisse sowie Bars überprüft und diverse Mängel festgestellt. Eine Shisha-Bar musste geschlossen werden.

In Tenever kontrollierten die Kräfte ab 16 Uhr bis in den späten Abend insgesamt sieben Gewerbeobjekte. Dabei wurden mehre Verstöße, wie gegen Lebensmittelvorschriften, erhebliche Hygienemängel -in einem Imbiss wurde Ungeziefer und Kot entdeckt- sowie massive Kassenverstöße festgestellt und geahndet. Dazu konnten Steuerschulden eingefordert und in diesem Zusammenhang auch ein Transporter gepfändet werden. In einer Shisha-Bar fanden und beschlagnahmten Einsatzkräfte Cannabis-Harz und über 100 Gramm Marihuana. Die Bar wurde geschlossen, die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Die Polizei Bremen ist stadtweit behördenübergreifend verstärkt im Einsatz und wird diese Maßnahmen auch weiterhin gezielt fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 27.05.2026 – 09:58

    POL-HB: Nr.: 0346 --Lebensgefährlich verletzt - Zeugen gesucht--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Falkenstraße Zeit: 26.05.25, 20:15 Uhr Uhr Am Dienstagabend erlitt ein 25 Jahre alter Mann in der Bahnhofsvorstadt lebensgefährliche Verletzungen. Die Polizei Bremen sucht Zeugen. Gegen 20:15 Uhr meldete ein Passant über den Notruf der Feuerwehr den schwer verletzen 25-Jährigen an der Haltestelle ...

    mehr
  • 27.05.2026 – 09:15

    POL-HB: Nr.: 0345 --Rechtsextreme Parolen und Hitlergruß in der Innenstadt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Balgebrückstraße, Schlachte Zeit: 26.05.2026, 19 Uhr, 23.45 Uhr Rechtsextremistische und ausländerfeindliche Äußerungen riefen am Dienstagabend die Polizei Bremen in der Altstadt auf den Plan. Die Polizei ermittelt wegen Volksverhetzung und Körperverletzung. Gegen 19 Uhr beleidigte eine 25 Jahre alte Frau an der ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 10:55

    POL-HB: Nr.: 0344 --Polizei erhöht Kontrolldruck in der Überseestadt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen Zeit: Pfingsten Nach dem erhöhten Aufkommen der Raser- und Poserszene am Pfingstwochenende in der Überseestadt, siehe hierzu auch die PM 342, setzte die Polizei Bremen ihre Maßnahmen konsequent fort. Hierzu wurden gezielt zivile Einsatzfahrzeuge sowie sogenannte Enforcement-Trailer zur Geschwindigkeitsüberwachung im Quartier eingesetzt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren