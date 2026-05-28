Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0351 --Nach versuchtem Tötungsdelikt: Polizei Bremen nimmt Schützen fest--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Burglesum, OT Burgdamm, Bremerhavener Heerstraße Zeit: 27.05.26, 22.45 Uhr

Nach einer Schussabgabe auf einen 43 Jahre alten Mann in Burglesum nahm die Polizei Bremen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen 33-jährigen Tatverdächtigen fest. Der Verletzte musste notoperiert werden. Lebensgefahr besteht derzeit nicht mehr.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es in der Bremerhavener Heerstraße zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen dem 43-Jährigen und seiner Ex-Partnerin. Hintergrund sollen frühere Konflikte gewesen sein. Als Unterstützung für die Frau kam ihr Bekannter, der 33-jährige Tatverdächtige hinzu. Im weiteren Verlauf trafen die Beteiligten aufeinander. Dabei entwickelte sich zunächst ein Streit und anschließend eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den Männern. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der 43-Jährige seiner Ex-Partnerin mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Während des anschließenden Gerangels zog der 33-Jährige eine Schusswaffe und schoss dem Mann aus kurzer Distanz in den Bauch.

Der Tatverdächtige flüchtete zunächst, konnte jedoch kurze Zeit später von Einsatzkräften im Bereich der Kellerstraße gestellt und festgenommen werden.

Die weiteren Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes dauern an. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

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