Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0350--ÖPNV-Waffenverbot kontrolliert: Polizei stellt Messer und Drogen sicher--

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Bremen (ots)

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Ort: Bremen Zeit: 27.5.26, 14 Uhr bis 21 Uhr

Am Mittwoch führte die Polizei Bremen eine bremenweite Kontrollmaßnahme zur Durchsetzung des Waffenverbots in Bussen und Bahnen durch. Ziel der Maßnahmen war es, die Sicherheit an Haltestellen sowie in den Fahrzeugen zu erhöhen und Verstöße konsequent zu ahnden.

Hierzu wurden zeitgleich uniformierte Kontrollen von 14 bis 21 Uhr durchgeführt. Die Maßnahmen konzentrierten sich insbesondere auf bekannte, stark frequentierte Haltestellen und Bahnhöfe im Stadtgebiet.

Im ersten Durchgang kontrollierten die Einsatzkräfte in den Bereichen Hauptbahnhof, Huckelriede, Bahnhof Mahndorf/Weserpark sowie Bahnhof Walle. Im zweiten Durchgang fanden Kontrollen an den Haltestellen Domsheide, Leibnizplatz, Schweizer Eck und Lindenhofstraße statt.

Unterstützt wurden die Einsatzkräfte der Polizei Bremen durch den Ordnungsdienst. Parallel führte die BSAG in den betroffenen Linien Fahrkartenkontrollen durch. Dazu fanden durch Mitarbeiter des Präventionszentrums Präventions- und Aufklärungsgespräche mit den Fahrgästen über Sicherheit in Bussen und Bahnen statt. Im gleichen Zeitraum führte der Zoll Kontrollen am Fernbusterminal durch und wurde dabei durch die Bremer Polizei und Bundespolizei unterstützt.

Im Verlauf des Einsatzes wurden insgesamt 722 Personen kontrolliert. Dabei stellten die Einsatzkräfte unter anderem diverse Verstöße gegen das Waffengesetz fest. Insgesamt wurden 15 Messer, überwiegend Einhandmesser und Cuttermesser, und vier gefährliche Gegenstände sichergestellt. Darüber hinaus entdeckten die Einsatzkräfte einen sogenannten Drogenbunker. Das dort aufgefundene Cannabis wurden beschlagnahmt. Dazu konnte bei Personenkontrollen Kokain sichergestellt werden. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Innensenatorin Dr. Eva Högl: "Wer mit dem Bus oder der Straßenbahn fährt, soll sich sicher fühlen - egal, wohin er unterwegs ist. 15 Messer weniger im Nahverkehr, das heißt: weniger Gefahr für alle, die mit uns fahren. Der Tag zeigt, dass solche Kontrollen nötig sind - und dass sie sich lohnen. Wir machen weiter. Mein Dank gilt den Einsatzkräften, die an diesem Tag ruhig und besonnen gearbeitet haben."

Die Polizei Bremen wird auch künftig Kontrollen an Haltestellen und Bahnhöfen durchführen, um gegen Waffen und Drogen konsequent vorzugehen und die Sicherheit der Fahrgäste zu erhöhen.

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