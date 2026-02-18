Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Haselünne (ots)

Am Dienstag, den 17. Februar 2026, kam es zwischen 14:30 Uhr und 19:00 Uhr in der Von-Stauffenberg-Straße in Haselünne zu einem Einbruch in ein Wohnhaus.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Im Anschluss durchsuchten sie das Erdgeschoss, das Obergeschoss sowie den Keller und beschädigten dabei mehrere Türen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter eine hochwertige Fotoausrüstung im Wert von mehreren tausend Euro sowie Bargeld.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

