Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Polizeieinsatz wegen möglicher Straftat - die Polizei bittet um Mithilfe (0090469/2026)

Gera (ots)

Gera. Am heutigen Tag gegen 13:30 Uhr erhielt die Polizei die Information, dass es auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Lasurstraße in Zwötzen in der Nähe der Straßenbahnhaltestelle "Lasurstraße" zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein soll. Anschließend entfernten sich die Personen mit einem Pkw in bislang unbekannte Richtung. Die Landespolizeiinspektion Gera hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit kann noch nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob es zu möglichen strafrechtlich relevanten Handlungen der beteiligten Personen gekommen ist. Deshalb sucht die Polizei nach weiteren Zeugen, welche Angaben zum möglichen Vorfall machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8290 bei der Landespolizeiinspektion Gera zu melden. (SR)

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