Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Gefährliche Körperverletzung im Schlossgarten (0089337/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Am 12.04.2026 kam es gegen 00:15 Uhr im Schlossgarten zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren alkoholisierten Männern. Ein 25-jähriger und ein 47-jähriger Mann gerieten zunächst in Streit und verletzten sich gegenseitig. Ein 28-jähriger Mann, der einschreiten wollte, wurde dabei ebenfalls leicht verletzt. Im weiteren Verlauf warf der 47-Jährige einen Bierkasten auf den 25-Jährigen, wodurch dieser erneut verletzt wurde.

Die Polizei Greiz leitete entsprechende Ermittlungen ein und sprach Platzverweise aus.

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