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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Diebstahl aus Garage - Tatverdächtige gestellt (0089572/2026)

Gera (ots)

Gera. Am Nachmittag des 11.04.2026 verschafften sich zwei 15-jährige Jugendliche unberechtigt Zutritt zu einer Garage in der Plauenschen Straße. Aus dieser entwendeten sie Werkzeug im Wert von etwa 10 Euro. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die Tatverdächtigen im Nahbereich festgestellt werden. An der Garage entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Die Polizei Gera leitete Ermittlungsverfahren gegen die Beiden ein und übergab die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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