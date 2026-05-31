Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher nutzt Unwetter

Erfurt (ots)

Im Schutze des starken Unwetters am Abend des 31.05.2026 versuchte ein Einbrecher in ein Mehrfamilienhaus im Erfurter Stadtteil Daberstedt einzubrechen. Dabei wurde er jedoch von einem Anwohner des Hauses gestellt. Bevor der Langfinger mit seinem Fahrrad flüchtete, konnte der gedankenschnelle Hausbewohner ein Foto des Langfingers aufnehmen, mit welchem dieser identifiziert werden konnte. Der Dieb verursachte ca. 1000 Euro Sachschaden an der Haustür, konnte aber nichts entwenden.

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