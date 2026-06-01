Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrgast bei Zusammenstoß mit Straßenbahn verletzt

Erfurt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Erfurt wurde Freitagnachmittag (29.05.2026) ein Fahrgast einer Straßenbahn verletzt. Gegen 15:40 Uhr fuhr ein 52-jähriger VW-Fahrer auf der Kranichfelder Straße stadtauswärts. Auf Höhe des Samuel-Beck-Wegs wendete der Mann verbotswidrig. Dabei missachtete er nicht nur ein entsprechendes Verkehrszeichen, sondern umfuhr auch bauliche Maßnahmen, die gerade das Wenden an dieser Stelle verhindern sollen. In der weiteren Folge stieß er mit einer Straßenbahn der Linie 3 zusammen, die in Richtung Wiesenhügel unterwegs gewesen war. Aufgrund des abrupten Bremsmanövers stürzte eine 69-jährige Frau in der Tram. Sie erlitt Gesichtsverletzungen und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der VW war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Der an dem Auto und der Straßenbahn entstandene Sachschaden wurde auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Die Polizei nahm den Verkehrsunfall auf und leitete Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Autofahrer ein. (DS)

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