Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dieselkanister von Ladefläche eines Transporters gestohlen

Erfurt (ots)

Im Tatzeitraum von Freitag bis Samstag hatten es Unbekannte in Erfurt auf Dieselkanister abgesehen. Die Täter machten sich in der Schlachthofstraße an einem geparkten Mercedes-Transporter zu schaffen. Mit einem unbekannten Schneidwerkzeug durchtrennten sie eine Stahlkette, mit der mehrere Dieselkanister auf der Ladefläche gesichert waren. Anschließend entwendeten sie drei Kanister mit insgesamt etwa 50 Litern Diesel im Wert von rund 160 Euro. An der Kette entstand zusätzlicher Sachschaden von etwa 20 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS)

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