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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken und berauscht im Landkreis Sömmerda unterwegs

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Landkreis Sömmerda stellte die Polizei am Wochenende mehrere Verkehrsteilnehmer unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss fest. In Tunzenhausen kontrollierten Beamte in der Nacht zu Samstag (30.05.2026) kurz nach 02:20 Uhr einen 23-jährigen Fahrradfahrer. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über 2,1 Promille. In der Nacht zu Sonntag (31.05.2026) gegen 01:00 Uhr geriet an der Bundesstraße 176 im Bereich der Einmündung zur Landstraße ein 18-jähriger E-Scooter-Fahrer in eine Verkehrskontrolle. Bei ihm reagierte ein Drogenvortest positiv auf Cannabis. Nachmittags kontrollierten Polizisten gegen 15:50 Uhr in der Weißenseer Straße in Sömmerda zudem einen 53-jährigen Honda-Fahrer. Bei ihm zeigte ein Atemalkoholtest einen Wert von über 1,2 Promille an. Für alle drei Männer war die Fahrt beendet. Sie mussten sich Blutentnahmen unterziehen. Gegen sie wurden entsprechende Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren eingeleitet. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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