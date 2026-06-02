Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rotlichtverstöße durch Fahrradfahrer festgestellt

Erfurt (ots)

Beamte der Technischen Verkehrsüberwachung kontrollierten gestern im Bereich Spielbergtor/Windthorststraße den Verkehr. Dabei stellten sie insgesamt elf Verstöße fest. Sechs Fahrradfahrer missachteten das Rotlicht. Darüber hinaus wurden drei Autofahrer wegen eines Rotlichtverstoßes sowie zwei weitere wegen der Nutzung eines Mobiltelefons am Steuer festgestellt. In einem weiteren Fall erging eine Kontrollaufforderung, da Führerschein und Fahrzeugpapiere nicht mitgeführt worden waren.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass insbesondere Rotlichtverstöße ein erhebliches Unfallrisiko darstellen. Gerade Fahrradfahrer sind bei Verkehrsunfällen einem deutlich höheren Verletzungsrisiko ausgesetzt. (DS)

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