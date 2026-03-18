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Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugenaufruf

Ettringen, Lerchenweg (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 14.03.2026, 13.00 Uhr, bis Mittwoch, 18.03.2026, 16.00 Uhr, kam zu einem Verkehrsunfall im Lerchenweg in Ettringen. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer stieß mit seinem Fahrzeug gegen eine dortige Grundstücksmauer und verursachte Sachschaden. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Unfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen. Jegliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder dem Fahrzeugführer werden an die Polizei in Mayen erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen
Rosengasse 2
56727 Mayen
Kaster, PHK

Telefon: 02651-801-0
E-Mail: pimayen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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