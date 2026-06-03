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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizei stellt Tatverdächtige nach Sachbeschädigung

Erfurt (ots)

In der vergangenen Nacht (03.02.2026) wurden in Erfurt mehrere Autos beschädigt. Ein Anwohner beobachtete gegen 04:00 Uhr zwei Männer, die die Bergstraße in Richtung Nordhäuser Straße entlangliefen. Auf ihrem Weg beschädigten sie mehrere geparkte Fahrzeuge. Die Täter knickten die Außenspiegel von insgesamt 14 Autos um, zudem wurden einige Wagen zerkratzt. Hinzugerufene Polizisten stellten die Männer im Nahbereich und sicherten Spuren an den beschädigten Autos. Gegen die beiden 17-Jährigen wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Die entstandenen Schäden wurden insgesamt auf etwa 7.000 Euro geschätzt. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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