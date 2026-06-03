Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Anwohner vertreibt Einbrecher

Erfurt (ots)

In den frühen Mittwochmorgenstunden (03.06.2026) brachen unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Erfurter Altstadt ein. Die Diebe verschafften sich gegen 02:45 Uhr mit Gewalt Zutritt zu dem Gebäude in der Moritzstraße. Im Innenhof hatten es die Einbrecher auf ein Citybike der Marke Peugeot abgesehen. Ein Anwohner beobachtete die Tat und sprach die beiden Unbekannten an. Laut dem Zeugen handelte es sich bei den Tätern um einen schlanken Mann im Alter von circa 30 - 40 Jahren, circa 175 cm groß mit Basecap und um eine Frau, ebenfalls etwa 30 - 40 Jahre alt, circa 170 m groß mit schwarz-rotem Haar. Durch die Ansprache aufgeschreckt, flüchteten die Diebe ohne Beute vom Tatort. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht beziffert werden. Die Polizei sicherte Spuren und hat Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. (SO)

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