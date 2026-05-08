Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Quad entwendet

Immelborn (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten unbekannte Täter ein Quad, welches unter dem Carport auf einem Grundstück in der Straße "Siedlung" in Immelborn geparkt war. Das Fahrzeug hat einen Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder Hinweise zum Verbleib des Quads geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0112873/2026 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen.

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