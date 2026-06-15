Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Talheim, B 523

Landkreis Tuttlingen) Gefährliches Überholmanöver führt zu Verkehrsunfall mit 20.000 Euro Schaden - Verursacher flüchtet: Polizei bittet um Hinweise (15.06.2026)

Talheim (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat am Freitagabend auf der B 523 bei Esslingen durch ein gefährliches Überholmanöver einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend geflüchtet.

Eine 33-jährige Fahrerin eines Honda sowie ein 30-jähriger Fahrer eines Renault befuhren gegen 18:45 Uhr in einer Kolonne die B 523 von Schwenningen in Richtung Tuttlingen. Ein bislang unbekannter Fahrer überholte die Fahrzeugkolonne trotz Gegenverkehrs. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste die 33-Jährige ihren Honda stark ab und wich nach rechts aus. Der nachfolgende 30-Jährige leitete ebenfalls eine starke Bremsung ein und wich nach rechts aus. Dabei geriet sein Renault zunächst ins Schlingern und streifte die Leitplanke. Im weiteren Verlauf kam es zur Kollision mit dem Honda der vorausfahrenden Fahrerin. Der entgegenkommende Verkehrsteilnehmer musste aufgrund des Überholmanövers ebenfalls stark abbremsen, war jedoch nicht in den Zusammenstoß verwickelt.

Der unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Tuttlingen fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 20.000 Euro zu kümmern.

Nach Angaben von Zeugen soll es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen älteren schwarzen VW Passat Variant gehandelt haben. Auffällig war ein weißer, runder Aufkleber auf der Heckscheibe. Der Fahrer wurde als männlich beschrieben.

Das Polizeirevier Spaichingen hat die Ermittlungen zur Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter Tel. 07424 93180 entgegengenommen.

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