Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Gelungener Austausch der Behörden

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Warendorf (ots)

Jährlich treffen sich die Sicherheitsbehörden, um sich auszutauschen und stärker zu vernetzen. Landrat Dr. Olaf Gericke begrüßte Vertreter der Hauptzollämter, der Bundespolizei, der Justiz, der Bundeswehr, des Kreisjugend- und Kreisschulamtes sowie den Sprecher der Bürgermeister, Michael Gerdhenrich.

"Diese wiederkehrende Konferenz ermöglicht uns allen, die Sicherheitslage im Kreis Warendorf zu bewerten und zu beeinflussen", so der Behördenleiter der Kreispolizeibehörde Warendorf. "Insbesondere bei gemeinsamen Kontrollen beeindrucken die Stärke und rechtlichen Möglichkeiten der beteiligten Sicherheitsbehörde die Personen, die wegen ihrer kriminellen Taten in unseren Fokus geraten sind".

Zunächst gaben die Abteilungsleiterin Polizei Andrea Mersch-Schneider und der Direktionsleiter Verkehr Johannes Schütze einen Überblick über die Entwicklung der Kriminalitäts- und Unfalllage aus dem Jahr 2025. Ein fester Tagesordnungspunkt ist der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexuellem Missbrauch. Hier haben sich inzwischen gute und bewährte Abläufe auf Arbeitsebene entwickelt.

Der Zoll berichtete aus dem Bereich des verbrauchssteuerpflichtigen Gewerbes, Schwerpunkt E-Zigaretten. Insbesondere unter jungen Menschen sei die Nutzung ungeprüfter und unversteuerter Geräte weit verbreitet. Da zudem unklar sei, was für Stoffe sich in den Vapes befinden, gehe mit dem Konsum eine hohe Gesundheitsgefahr einher.

Aktuell laufen Planungen für gemeinsame Kontrollen, die noch in ersten sowie zweiten Jahreshälfte stattfinden sollen. Für die Sicherheitskonferenz 2027 wird der Kreis ein weiteres Mal erweitert, um weitere Fachexpertise einzubinden.

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