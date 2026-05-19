Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Vermehrt betrügerische Anrufe festgestellt

Warendorf (ots)

In den vergangenen Tagen kam es kreisweit vermehrt zu betrügerischen Anrufen von falschen Polizeibeamten. Die Anrufer geben sich als Polizisten aus, dabei nutzen sie auch real existierende Namen von Beamten. Im weiteren Verlauf versuchen die Betrüger mittels ihrer Lügengeschichte die Angerufenen um Wertgegenstände und Geld zu bringen. Aktuell ist uns kein erfolgreicher Fall bekannt. Die Bürgerinnen und Bürger haben richtig reagiert und haben aufgelegt.

Neben dem falschen Polizeibeamten und der Raub- oder Einbruchsgeschichte ist eine weitere Masche der Schockanruf. In der vergangenen Woche gab es sogar einen Anruf auf der Grundlage des Hantavirus. Hier wurde mitgeteilt, dass ein Angehöriger schwer an diesem Virus erkrankt sei. Zur Beschaffung eines wirksamen Medikamentes aus dem Ausland sei von dem Erkrankten eine hohe Summe aufzubringen. Deshalb bitte man den Angerufenen um Hilfe.

Tipps der Polizei

- Sie haben den geringsten Zweifel? Dann legen Sie auf. Das ist nicht unhöflich. Es gibt Ihnen die Möglichkeit durchzuatmen und sich zu sortieren. - Gibt sich eine Person am Telefon als Polizei aus, lassen Sie sich den Namen nennen und rufen Sie Ihre örtliche Polizeibehörde selbst an. Vergewissern Sie sich, ob es diese Person dort wirklich gibt und wie sie erreichbar ist. - Öffnen Sie unbekannten Personen niemals die Tür oder ziehen Sie vorab eine Person Ihres Vertrauens hinzu. - Übergeben Sie unbekannten Personen niemals Geld oder Wertsachen. Auch nicht angeblichen Mitarbeitenden der Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten. - Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind: Wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

Hinweis für nahestehende Personen

Sprechen Sie mit älteren Menschen über die Maschen der Betrügerinnen/Betrüger. So helfen Sie Ihren Liebsten, sich zu schützen.

Weitere Informationen: https://praevention.polizei.nrw/betrug-und-diebstahl/enkeltrick-falsche-polizei-schockanruf

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