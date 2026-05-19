Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Männer verfolgt und angegriffen - Korrektur der Pressemeldung vom 18.05.2026, 14:06 Uhr

Warendorf (ots)

Am Freitag, 15.5.2026 kam es kurz vor Mitternacht zu einem Angriff auf zwei Männer im Bereich Brefeldweg, Ecke Klatenbergweg und nicht wie zuvor berichtet in der Hellfried-Bage-Straße in Telgte. Drei Männer - ein Telgter, ein Hennigsdorfer (nicht Heringsdorfer) und ein Berliner - waren zuvor auf dem Weinfest. Auf dem Heimweg wurden der Berliner und der Hennigsdorfer von zwei anderen Männern verfolgt, von denen sie auf dem Weinfest bereits beleidigt worden waren. Als der 31-Jährige aus Henningsdorf die beiden Verfolger ansprach, wurde er zunächst von einem, dann von beiden Tatverdächtigen geschlagen. Der 27-jährige Berliner versuchte einzugreifen und die Beteiligten zu trennen. Nun wurde auch er geschlagen. Plötzlich flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Bei dem Angriff wurden die Männer leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die beiden zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus.

Zu den Tatverdächtigen liegen folgende Beschreibungen vor: Einer der Unbekannten ist 1,55 Meter bis 1,60 Meter groß, etwa 20 Jahre alt, kurze braune Haare und trug eine blau/schwarze Jeans. Der Zweite ist 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß, hat lockige längere braune Haare und trug einen Pullover.

Wer hat den Angriff beobachtet? Wer kann Angaben zu den Gesuchten machen, die sich auf dem Weinfest aufgehalten und dort die beiden Männer beleidigt haben? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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