POL-WAF: Ahlen. Einbruch ins Reisebüro im Bahnhof
Warendorf (ots)
Zwischen Freitag, 15.5.2026, 17.00 Uhr und Montag, 18.05.2026, 7.45 Uhr brachen unbekannte Personen in das Reisebüro im Ahlener Bahnhofsgebäude am Bahnhofsplatz ein. Der oder die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten und erbeuteten Geld. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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