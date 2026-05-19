POL-WAF: Ahlen. Einbruch ins Reisebüro im Bahnhof

Warendorf (ots) - Am Freitag, 15.5.2026 kam es kurz vor Mitternacht zu einem Angriff auf zwei Männer im Bereich Brefeldweg, Ecke Klatenbergweg und nicht wie zuvor berichtet in der Hellfried-Bage-Straße in Telgte. Drei Männer - ein Telgter, ein Hennigsdorfer (nicht Heringsdorfer) und ein Berliner - waren zuvor auf ...

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