POL-WAF: Beckum. Verdacht der Gefahrenlage am Berufskolleg Beckum
Warendorf (ots)
Gegen 12.30 Uhr kam es zu einer telefonischen Gewaltandrohung gegenüber dem Berufskolleg am Dalmerweg in Beckum. Die Polizei suchte das Gebäude auf und umstellte es mit ersten eintreffenden Kräften. In Rücksprache mit dem Schulleiter wurde das Gebäude geräumt und der Schulbetrieb eingestellt. Es bestand und besteht keine Gefahr für Personen. Um sicherzugehen, dass das Gebäude vollständig leer ist, wird es noch durchsucht. Die Ermittlungen zu dem Anrufer und Hintergrund der Drohung sind aufgenommen.
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