LPI-J: Kühlschrank aus Keller gestohlen

Jena (ots) - Am Dienstag erhielt die Polizei Jena Kenntnis über eine vermisste Person. Hierbei handelt es sich um einen 49-jährigen Mann. Dieser soll sich am 02.06. nach erfolgter ärztlicher Behandlung gegen 13:30 Uhr vom Uniklinikum Jena in unbekannte Richtung entfernt haben. Der Vermisste ist derzeit in der geschlossenen psychiatrischen Einrichtung im Philosophenweg Jena untergebracht und ist auf medizinische ...

mehr