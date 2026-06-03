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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kühlschrank aus Keller gestohlen

Apolda (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 24.05.2026 und dem 02.06.2026 sind ein oder mehrere Täter in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Ernst-Thälmann-Straße in Apolda eingebrochen. Gestohlen wurde ein Gefrierschrank im Wert von ca. 100 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03644/541-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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