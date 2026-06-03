LPI-J: Kühlschrank aus Keller gestohlen
Apolda (ots)
Im Zeitraum zwischen dem 24.05.2026 und dem 02.06.2026 sind ein oder mehrere Täter in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Ernst-Thälmann-Straße in Apolda eingebrochen. Gestohlen wurde ein Gefrierschrank im Wert von ca. 100 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03644/541-0 entgegen.
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Thüringer Polizei
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Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
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