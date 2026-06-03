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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Überfall auf 39-Jährigen Apoldaer

Apolda (ots)

In der Teichgasse in Apolda kam es Montagabend, gegen 23:00 Uhr zu einer schweren Raubstraftat. Zwei polizeibekannte Männer (34 und 40 Jahre alt) entwendeten einem 39-jährigen Mann, unter der Anwendung von Gewalt, Bargeld. Der Mann wurde hierbei schwer verletzt, konnte jedoch glücklicherweise nach der ärztlichen Behandlung das Krankenhaus direkt wieder verlassen. Die mutmaßlichen Täter wurden vorläufig festgenommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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