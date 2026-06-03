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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahndung nach Vermissten 49-Jährigen

Jena (ots)

Am Dienstag erhielt die Polizei Jena Kenntnis über eine vermisste Person. Hierbei handelt es sich um einen 49-jährigen Mann. Dieser soll sich am 02.06. nach erfolgter ärztlicher Behandlung gegen 13:30 Uhr vom Uniklinikum Jena in unbekannte Richtung entfernt haben. Der Vermisste ist derzeit in der geschlossenen psychiatrischen Einrichtung im Philosophenweg Jena untergebracht und ist auf medizinische Betreuung aufgrund diverser Krankheitsbilder angewiesen.

Folgende Personenbeschreibung kann nach derzeitigem Kenntnisstand angegeben werden: Dunkles Shirt, Rucksack, 185cm groß, kräftig gebaut, sportliche Körperstatur.

Sollten Sie Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort des Vermissten haben, so melden Sie sich bitte telefonisch unter 03641-810.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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