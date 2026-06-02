LPI-J: Haftbefehl vollstreckt
Apolda (ots)
Am gestrigen Mittwoch vollstreckte die Polizei einen Haftbefehl gegen eine 39-jährige Apoldaerin. Die Betroffene konnte im Stadtgebiet von Apolda aufgegriffen werden. Durch die Zahlung der geforderten Geldstrafe in Höhe von 200 Euro konnte sie den Haftbefehl abwenden und somit einer Gefängnisstrafe entgehen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell