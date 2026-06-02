LPI-J: Haftbefehl vollstreckt

Apolda (ots) - Am Tiefen Graben in Apolda wurde gestern in der Zeit zwischen 14:15 Uhr bis 17:00 Uhr die Beifahrerscheibe eines grauen Mazdas eingeschlagen. Aus dem Auto wurde lediglich eine Taschenlampe im Wert von ca. 10 Euro gestohlen, welche sich auf dem Autositz befand. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 ...

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