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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verfassungsfeindliche Graffiti an Bushaltestellen entdeckt

Weimar/Weimarer Land (ots)

Bei einer Streifenfahrt stellten Polizeibeamte in Berlstedt mehrere Graffiti mit politischem Hintergrund fest. An Bushaltestellen wurden insgesamt acht Hakenkreuze sowie weitere Schriftzüge und Symbole angebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen waren zunächst Graffiti mit Bezug ins linke politische Spektrum mittels schwarzer Sprühfarbe aufgebracht worden. In der Folge wurden diese offenbar durch unbekannte Täter mit mehreren verfassungsfeindlichen Symbolen übermalt. Die Hakenkreuze wurden mit einem schwarzen Permanentmarker aufgetragen und erreichten Größen von bis zu 50 mal 50 Zentimetern. Die Schmierereien befanden sich an öffentlich einsehbaren Orten und verursachten einen Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und dokumentierte die Graffiti. Die Gemeinde veranlasste die umgehende Entfernung der verfassungswidrigen Symbole. Die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie wegen Sachbeschädigung wurden aufgenommen. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Weimar entgegen (03643 882 - 0, pi.weimar@polizei.thueringen.de).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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