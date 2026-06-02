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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nächtlicher Einbruch in Weimar - Täter flüchten ohne Beute

Weimar/Weimarer Land (ots)

In der Nacht zum Dienstag kam es in einem Gastronomiebetrieb in der Brauhausgasse in Weimar zu einem Einbruchsversuch. Zeugen meldeten gegen 23:00 Uhr drei Personen, die sich in Richtung Schützengasse entfernten. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte eine bislang unbekannte Person über ein offenstehendes Fenster in den Küchenbereich des betroffenen Lokals. Zwei Begleiter hielten sich währenddessen vor dem Gebäude auf. Kurz darauf verließen alle drei Personen den Tatort zu Fuß. Bei der anschließenden Überprüfung der Räumlichkeiten konnten keine fehlenden Gegenstände festgestellt werden. Ob die Täter gezielt nach Diebesgut suchten oder durch eine Störung von ihrem Vorhaben abließen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls, im Versuch, ein. Eine Fahndung im Nahbereich verlief ohne Erfolg. Hinweise nimmt die Polizei Weimar (03643 882 - 0, pi.weimar@polizei.thueringen.de) entgegenentgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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