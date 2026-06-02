Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Lkw beschädigt Bushaltestelle und fährt weiter

Saale-Holzland (ots)

Am Montagvormittag kam es in der Ortslage Kunitz zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Eine Zeugin beobachtete, wie ein Sattelzug eine Bushaltestelle beschädigte und anschließend seine Fahrt fortsetzte, ohne den Unfall zu melden. Nach bisherigen Erkenntnissen streifte der Lkw beim Durchfahren der Ortslage die Bushaltestelle, wodurch erheblicher Sachschaden entstand. Der Fahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Durch die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug kurze Zeit später in Porstendorf festgestellt und der Fahrer identifiziert werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

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