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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt missachtet - E-Scooter-Fahrer verletzt

Jena (ots)

Am Montagmorgen kam es in Jena zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Dabei wurde ein 36-jähriger Mann leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 60-jähriger Pkw-Fahrer gegen 07:20 Uhr die Ilmstraße und beabsichtigte, die Löbstedter Straße zu queren. Hierbei übersah er offenbar den von links kommenden E-Scooter-Fahrer. In der Folge kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision. Der 36-jährige Fahrer des E-Scooters erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein E-Scooter wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Die Polizei nahm den Unfall auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete der Pkw-Fahrer die durch das Verkehrszeichen 205 ("Vorfahrt gewähren") geregelte Wartepflicht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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