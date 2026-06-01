Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Prügelei an der Waldbühne in Pfiffelbach

Pfiffelbach (ots)

Am Sonntag früh, gegen 02:00 Uhr morgens kam es an der Waldbühne in Pfiffelbach zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Laut Zeugenaussagen ging der Prügelei eine verbale Auseinandersetzung voran. Die Männer waren im Alter zwischen 22 und 42 Jahren. Die hinzugerufene Polizei erstattete mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung. Zeugen, welche etwas beobachten konnten, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0).

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