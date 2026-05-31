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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alkoholfahrt endet im Polizeigewahrsam

Jena (ots)

Am späten Freitagabend wollten Polizeibeamte im Stadtgebiet von Eisenberg einen Pkw einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrer missachtete jedoch sämtliche Anhaltesignale und kollidierte letztlich in der Fellerstraße mit einem geparkten VW. Als die Beamten an das Fahrzeug herantraten, tauschte der 32-jährige Fahrzeugführer gerade den Platz mit seinem 12-jährigen Sohn. In der weiteren Folge trat der merklich betrunkene Fahrer sehr aggressiv auf und verweigerte jegliche Maßnahme, so dass die angeordnete Blutentnahme zwangsweise durchgeführt wurde. Sein Führerschein wurde beschlägnahmt und er letztendlich bis zum nächsten Morgen in Gewahrsam genommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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