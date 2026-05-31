Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einsatzfahrt endet in Verkehrsunfall: Zusammenstoß zwischen Rettungswagen und Motorrad in Jena

Jena (ots)

Am 30.05.2026 kam es im Stadtgebiet Jena zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten. Beteiligt waren ein Rettungswagen und eine Motorradfahrerin.

Um 11:15 Uhr querte ein Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn die Kreuzung zwischen der Wiesenstraße und Am Anger bei rotem Ampellicht. Die aus der Wiesenstraße kommende Motorradfahrerin übersah den Rettungswagen und kollidierte mit diesem im Kreuzungsbereich. Durch den Zusammenstoß erlitt die 21-jährige Zweiradfahrerin leichte Verletzungen.

Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde die Verletzte durch einen weiteren Rettungswagen in das Uniklinikum Jena transportiert. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Die Polizei bittet Augenzeugen des Unfalls zur telefonischen Kontaktaufnahme unter 03641 810.

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