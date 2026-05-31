LPI-J: Tumulte im Wald
Apolda (ots)
Am Sonntagmorgen kam es in der Ortslage Pfiffelbach bei einer Musikveranstaltung zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei wirkten außerhalb des Veranstaltungsgeländes 3 männliche Täter gemeinschaftlich auf einen am Boden liegenden 31-jährigen ein. Dieser setzte sich zur Wehr, sodass im Nachgang nahezu alle Beteiligten als leicht verletzt eingestuft wurden. Bei der Identitätsfeststellung von allen beteiligten Personen kam es noch zum Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden.
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