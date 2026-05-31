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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Motorradfahrer schwer verletzt

Weimar (ots)

Am Freitagmorgen kam es in Kranichfeld im Bereich der Alexanderstraße zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer. Der 34-Jährige fuhr mit seiner Honda in Richtung Georgstraße, als er von einem 39-jährigen Fiatfahrer übersehen wurde, der aus der Rudolf-Baumbach-Straße in die Alexanderstraße einbiegen wollte. Durch die Kollision kam der Motorradfahrer zu Sturz und verletzte sich schwer, sodass er ins Klinikum nach Erfurt verbracht werden musste. Am Motorrad entstand Totalschaden und am Pkw ein Schaden in Höhe von 5000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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