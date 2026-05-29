Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt missachtet - Zwei Fahrzeuge nach Kollision nicht mehr fahrbereit

Weimar/Weimarer Land (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Bereich Blankenhainer Straße/Südstraße in Bad Berka ist am Donnerstagmorgen eine Personen verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Pkw die Südstraße und wollte nach links auf die Blankenhainer Straße in Richtung Stadtzentrum einbiegen. Dabei tastete sich der Fahrzeugführer zunächst über die Haltelinie vor, hielt kurz an und fuhr anschließend erneut an. Hierbei übersah er offenbar einen auf der Blankenhainer Straße bevorrechtigt fahrenden Pkw. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurden an beiden Fahrzeugen jeweils Achsen beschädigt, zudem lösten die Airbags aus. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Eine Beteiligte erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei nahm den Unfall auf und ermittelt zur genauen Unfallursache.

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