PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nächtlicher Möbeltransport endet mit Diebstahlsanzeige

Weimar/Weimarer Land (ots)

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags wurden von der Außengastronomie eines Restaurants am Theaterplatz in Weimar ein Tisch sowie vier Stühle entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen trugen drei bislang unbekannte Männer das Mobiliar gegen 02:45 Uhr durch die Innenstadt. Eine Zeugin beobachtete, wie die Personen die Gegenstände durch die Straßen transportierten und später in einer Grundstückseinfahrt in der Schubertstraße abstellten. Die entwendeten Möbel konnten dort aufgefunden werden. Der Beuteschaden beläuft sich auf rund 400 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und wertet vorhandene Zeugenhinweise aus. Ob es sich bei der Aktion um einen schlechten Scherz oder eine gezielte Diebstahlshandlung handelte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen, die Angaben zu den beteiligten Personen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 29.05.2026 – 10:10

    LPI-J: Stroh- und Heuballen in Brand geraten

    Weimar/Weimarer Land (ots) - Grammetal: Auf einem umfriedeten Grundstück im Ortsteil Bechstedtstraße kam es am Donnerstagvormittag zu einem Brand von Stroh- und Heuballen. Der Eigentümer bemerkte das Feuer erst, als Teile des Ballenlagers bereits brannten. Die alarmierte Feuerwehr war über mehrere Stunden im Einsatz, um die Flammen zu löschen und ein Übergreifen des Feuers zu verhindern. Durch den Brand wurden ...

    mehr
  • 29.05.2026 – 10:10

    LPI-J: Neun Hanfpflanzen bei Wohnungsdurchsuchung sichergestellt

    Saale-Holzland (ots) - Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens nach dem Konsumcannabisgesetz haben Polizeibeamte am Donnerstagnachmittag in einer Wohnung in Eisenberg neun Hanfpflanzen sichergestellt. Ausgangspunkt der Maßnahmen war ein anonymer Hinweis, wonach in der Wohnung eines 47-jährigen Mannes mehrere Hanfpflanzen sichtbar auf einem Fensterbrett stehen sollen. ...

    mehr
  • 29.05.2026 – 10:10

    LPI-J: Frontalzusammenstoß

    Saale-Holzland (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in der Klosterstraße in Bad Klosterlausnitz sind am Donnerstagnachmittag zwei Fahrzeugführer leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein 84-jähriger BMW-Fahrer auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Peugeot. Nach dem ersten Zusammenstoß setzte der Senior sein Fahrzeug zurück, fuhr erneut an und stieß ein weiteres Mal gegen den Peugeot. Beide Fahrzeugführer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren