Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nächtlicher Möbeltransport endet mit Diebstahlsanzeige

Weimar/Weimarer Land (ots)

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags wurden von der Außengastronomie eines Restaurants am Theaterplatz in Weimar ein Tisch sowie vier Stühle entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen trugen drei bislang unbekannte Männer das Mobiliar gegen 02:45 Uhr durch die Innenstadt. Eine Zeugin beobachtete, wie die Personen die Gegenstände durch die Straßen transportierten und später in einer Grundstückseinfahrt in der Schubertstraße abstellten. Die entwendeten Möbel konnten dort aufgefunden werden. Der Beuteschaden beläuft sich auf rund 400 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und wertet vorhandene Zeugenhinweise aus. Ob es sich bei der Aktion um einen schlechten Scherz oder eine gezielte Diebstahlshandlung handelte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen, die Angaben zu den beteiligten Personen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell