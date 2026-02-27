Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme im Fernreisebus
Kehl (ots)
Beamte der Bundespolizei haben bei der nächtlichen Kontrolle (27.02.26) an der Kehler Europabrücke eine 24-Jährige festgenommen. Gegen die Insassin eines Fernreisebusses aus Frankreich bestand ein Haftbefehl wegen des Missbrauchs von Ausweispapieren. Da die kosovarische Staatsangehörige die fällige Geldstrafe bezahlte, konnte sie eine 69-tägige Haftstrafe abwenden.
