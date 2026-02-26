PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Widerstand geleistet und Polizisten verletzt

Offenburg (ots)

Gestern Morgen (25.02.26) sollte durch Beamte der Bundespolizei im Bahnhof Offenburg ein 32-Jähriger kontrolliert werden. Da der litauische Staatsangehörige sich nicht ausweisen konnte, sollte er zur Überprüfung der Identität zur Dienststelle verbracht werden. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand und ihm mussten Handschließen angelegt werden. Bei der Überprüfung der Fingerabdrücke leistete er erneut Widerstand und trat auch nach den Beamten. Hierbei traf er einen Beamten an der Hand, wodurch dieser einen Bruch des Fingers erlitt und nicht mehr dienstfähig war. Den 32-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er die Dienststelle wieder verlassen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

