Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Stroh- und Heuballen in Brand geraten

Weimar/Weimarer Land (ots)

Grammetal: Auf einem umfriedeten Grundstück im Ortsteil Bechstedtstraße kam es am Donnerstagvormittag zu einem Brand von Stroh- und Heuballen. Der Eigentümer bemerkte das Feuer erst, als Teile des Ballenlagers bereits brannten. Die alarmierte Feuerwehr war über mehrere Stunden im Einsatz, um die Flammen zu löschen und ein Übergreifen des Feuers zu verhindern. Durch den Brand wurden mehrere Stroh- und Heuballen sowie eine Abdeckplane zerstört. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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