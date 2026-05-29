Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zu früh gefreut

Saale-Holzland (ots)

Ein Fahrraddieb hatte in Hermsdorf offenbar nicht mit moderner Technik gerechnet. Ein Mann stellte gestern früh sein Fahrrad, für nur wenige Minuten, vor einem Einkaufszentrum ab - natürlich mit Schloss gesichert. Als er zurückkam, war das Rad verschwunden. Dank eines eingebauten GPS-Trackers konnte der Besitzer sein Fahrrad jedoch wenig später in der Hermann-Danz-Straße orten. Dort fanden die Beamten das Rad angeschlossen an einem Fahrradständer wieder. Verblüffenderweise verwendete der Täter dabei das Schloss des Geschädigten und sicherte es zusätzlich mit einem Draht. Das verwendete Schloss wurde als Spurenträger sichergestellt und die Ermittlungen zum bislang unbekannten Täter aufgenommen. Sichtbar erleichtert konnte der 45-jährige Besitzer sein Fahrrad wieder in Empfang nehmen.

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