Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Busfahrerin bespuckt - Fahrgäste greifen ein

Jena (ots)

Zu einer Körperverletzung kam es am Donnerstagnachmittag in einem Linienbus in Jena im Bereich Leutragraben. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 45-jähriger polizeibekannter Fahrgast den Bus an einer Lichtzeichenanlage verlassen. Als die 24-jährige Busfahrerin ihn darauf hinwies, dass ein Ausstieg an dieser Stelle nicht möglich sei, spuckte der Mann ihr ins Gesicht. Mehrere Fahrgäste schritten daraufhin ein und versuchten, die Situation zu beruhigen. Ein weiterer Busfahrer, der mit einem entgegenkommenden Bus unterwegs war, bemerkte den Vorfall ebenfalls und unterstützte die Beteiligten. Der Tatverdächtige verhielt sich weiterhin aggressiv, trat und schlug in Richtung der Helfer, ohne diese jedoch zu treffen. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen vor Ort stellen, nahm u.a. eine Anzeige wegen Körperverletzung auf und sicherte vorhandenes Videomaterial. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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