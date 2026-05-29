LPI-J: Unter Drogen am Steuer
Apolda (ots)
Gestern Mittag kontrollierte die Polizei einen 25-jährigen Autofahrer. Ein Drogentest schlug positiv auf Cannabis und Kokain an. Das Fahrzeug musste der 25-Jährige stehen lassen und die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Eine entsprechende Anzeige wurde erstattet.
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